أكرم عفيف أول لاعب عربي يتخطى الـ 50 مساهمة تهديفية في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - أصبح أكرم عفيف نجم نادي السد ومنتخب قطر، أكثر لاعب عربي إسهاما تهديفيا خلال العام الحالي 2024، وذلك بعدما حقق أرقاما مميزة في مباراة العنابي الأخيرة ضد أوزبكستان في الجولة الخامسة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب قطر، أمس الخميس، فوزا مثيرا بنتيجة (3-2) على ضيفه منتخب أوزبكستان، ليرفع بذلك رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الرابع لمجموعته الأولى من التصفيات، ويستعيد حظوظه في التأهل.

ولعب أكرم عفيف نجم السد دورا بارزا ومهما في إحراز منتخب قطر لهذا الفوز بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين لزميله المعز علي في لقطتي الهدف الأول والثاني، ليؤكد مرة أخرى أنه لاعب مهم في تشكيل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز.

أكرم عفيف أول لاعب عربي يتجاوز 50 إسهاما تهديفيا عام 2024

وبتقديمه لتمريرتين حاسمتين في مباراة منتخب بلاده قطر ضد أوزبكستان، بات أكرم عفيف أول لاعب عربي يصل إلى حاجز 50 إسهاما تهديفيا أو أكثر خلال عام 2024، وذلك في مشاركته بمباريات "العنابي" ونادي السد.

وخاض أكرم عفيف 43 مباراة مع المنتخب القطري والزعيم السداوي عام 2024، تمكن فيها من تسجيل 33 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة بمجموع 51 إسهاما تهديفيا وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

ويملك نجم نادي السد قدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها، وذلك في ميزتين تسمح له بصنع الفارق مع منتخب "العنابي" وناديه السد، كما أنها فتحت أمامه الطريق للحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2024.

وبعدما قاد منتخب قطر للتتويج بلقب بطولة كأس آسيا 2024، يأمل أكرم عفيف حاليا في العبور معه للمشاركة في مسابقة كأس العالم 2026، والمقرر أن تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أرقام أكرم عفيف في مسيرته

للإشارة فإن نجم نادي السد، يملك 108 مباريات دولية مع منتخب قطر، نجح خلالها في تسجيل 37 هدفا وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ومن أبرز إنجازاته برفقة "العنابي"، التتويج بلقب كأس آسيا مرتين 2019 و2024، بالإضافة إلى المشاركة في مونديال 2022 على الأراضي القطرية.

أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2024

وفاز اللاعب القطري أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوريا الجنوبية، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد تفوقه على الأردني يزن النعيمات، والكوري الجنوبي سيول يونج-وو.

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