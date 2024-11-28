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القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم والذي يأتي في إطار الحرص على التطوير والتحديث في مجال الخدمات الطبية ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب مصطفى النقيب مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات المختلفة بما يعكس حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمعايير الطب المعملي لمواكبة كل ما هو جديد في ذلك المجال.

وألقى اللواء طبيب عيد الطويل مساعد وزير الدفاع، كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من المؤتمرات في مختلف المجالات الطبية والتي لها أكبر الأثر في تطوير أداء وقدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لخدمة المجتمع بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية بما يعظم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة صحية أفضل للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشاري وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنفيذ معرضًا لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التحاليل الطبية لأكثر من 30 شركة مصرية وعالمية.

وفي سياق متصل استضاف مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة انعقاد الاختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، والتي تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكل من تركيا والكويت والأردن ومالطا والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، وذلك في ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الاختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات تعقد بصفة دورية سنويًا مما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن في القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بمستشفى العيون التخصصي للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمي المتلاحق في مختلف التخصصات الطبية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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