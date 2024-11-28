اليمن تستعد لموجة برد قارس في هذا الوقت - أخبار كلمتك

أوضح الفلكي محمد عياش رداً على استفسارات المواطنين حول معدلات درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الأيام القادمة، أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية الأكثر ارتفاعًا في اليمن عند مستويات تتراوح بين 8 إلى 11 درجة مئوية.

وأشار عياش إلى أن هذه الدرجات ستستمر بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة وفي بداية الأسبوع المقبل، داعيًا المواطنين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة بسبب الطقس البارد في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتوقع الفلكي أن يكون الطقس باردًا نسبيًا في المرتفعات الجبلية، خاصة في المناطق التي تزيد ارتفاعاتها عن 2000 متر عن سطح البحر، في حين ستكون درجات الحرارة في بقية المناطق أقل برودة.