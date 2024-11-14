تعيين سفير جديد في السعودية تعرف عليه - أخبار كلمتك

قالت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الخميس، إن السفير الدكتور صالح الشاعري تسلم، يوم الأحد 10 نوفمبر 2024،، مهام القائم بالأعمال بالنيابة، خلفاً للسفير عبد الملك حسين الإرياني.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن تعيين الشاعري جاء في إطار استدعاءات الكادر الدبلوماسي الذي أنهى فترة عمله في وزارة الخارجية اليمنية، وبموجب المذكرة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر 2024.

واوضحت السفارة في البيان ان مراسم الاستلام والتسليم جرت بحضور سعادة الوزير المفوض محمد الجبوبي، المدير المالي والإداري بالسفارة.

يذكر أن الدكتور صالح الشاعري حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والدبلوماسية من جامعة القاهرة، ويمتلك خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

شغل الشاعري العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة، منها:

سفير ورئيس بعثة منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض سابقاً.

مدير إدارة التجمعات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية اليمنية.

كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وله العديد من الدراسات والبحوث في مجال العلاقات الدولية.