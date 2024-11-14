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تعيين سفير جديد في السعودية تعرف عليه - أخبار كلمتك

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تعيين سفير جديد في السعودية تعرف عليه - أخبار كلمتك

تعيين سفير جديد في السعودية تعرف عليه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الخميس، إن السفير الدكتور صالح الشاعري تسلم، يوم الأحد 10 نوفمبر 2024،، مهام القائم بالأعمال بالنيابة، خلفاً للسفير عبد الملك حسين الإرياني.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن تعيين الشاعري جاء في إطار استدعاءات الكادر الدبلوماسي الذي أنهى فترة عمله في وزارة الخارجية اليمنية، وبموجب المذكرة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر 2024.

واوضحت السفارة في البيان ان مراسم الاستلام والتسليم جرت بحضور سعادة الوزير المفوض محمد الجبوبي، المدير المالي والإداري بالسفارة.

يذكر أن الدكتور صالح الشاعري حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والدبلوماسية من جامعة القاهرة، ويمتلك خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

شغل الشاعري العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة، منها:

سفير ورئيس بعثة منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض سابقاً.

مدير إدارة التجمعات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية اليمنية.

كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وله العديد من الدراسات والبحوث في مجال العلاقات الدولية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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