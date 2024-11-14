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سخرية لاذعة من اليفرسي: العالم يحسد اليمن على الحوثي - أخبار كلمتك

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سخرية لاذعة من اليفرسي: العالم يحسد اليمن على الحوثي - أخبار كلمتك

سخرية لاذعة من اليفرسي: العالم يحسد اليمن على الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - كلمتك/خاص

أفاد الصحفي أحمد اليفرسي بأن جماعة الحوثي حققت "إنجازاً" في اليمن يتمثل في افتتاح المزيد من المقابر بعد أن كانت قليلة ومحدودة، مشيراً إلى أن الحوثيين تسببوا في مقتل أكثر من 500 ألف شخص نتيجة الحروب التي أشعلوها. وأضاف اليفرسي بلهجة ناقدة أن من "إنجازات" الحوثيين فتح المقابر لاستيعاب العدد المتزايد من القتلى، إلى جانب الفوضى والفساد والعنصرية والطائفية وانهيار الخدمات وقطع الطرقات، ما أدى إلى إفقار المواطنين وقطع الرواتب وفرض الجبايات وتقسيم اليمن.

وعبر اليفرسي عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً بسخرية إن "العالم يحسد اليمن على الحوثي"، في إشارة إلى الآثار السلبية التي خلفتها الجماعة في البلاد.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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