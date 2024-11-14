سخرية لاذعة من اليفرسي: العالم يحسد اليمن على الحوثي - أخبار كلمتك

أفاد الصحفي أحمد اليفرسي بأن جماعة الحوثي حققت "إنجازاً" في اليمن يتمثل في افتتاح المزيد من المقابر بعد أن كانت قليلة ومحدودة، مشيراً إلى أن الحوثيين تسببوا في مقتل أكثر من 500 ألف شخص نتيجة الحروب التي أشعلوها. وأضاف اليفرسي بلهجة ناقدة أن من "إنجازات" الحوثيين فتح المقابر لاستيعاب العدد المتزايد من القتلى، إلى جانب الفوضى والفساد والعنصرية والطائفية وانهيار الخدمات وقطع الطرقات، ما أدى إلى إفقار المواطنين وقطع الرواتب وفرض الجبايات وتقسيم اليمن.

وعبر اليفرسي عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً بسخرية إن "العالم يحسد اليمن على الحوثي"، في إشارة إلى الآثار السلبية التي خلفتها الجماعة في البلاد.