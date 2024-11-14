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بكران يشن هجوما عنيفا على الحوثيين عقب قيامهم باختطاف الزوقري - أخبار كلمتك

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بكران يشن هجوما عنيفا على الحوثيين عقب قيامهم باختطاف الزوقري - أخبار كلمتك

بكران يشن هجوما عنيفا على الحوثيين عقب قيامهم باختطاف الزوقري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - كلمتك/خاص

علق الصحفي سعيد بكران على وضع المواطنين اليمنيين الأميركيين في محافظة إب، موضحاً أن جماعة الحوثي حولت مناطق سيطرتها إلى "سجن كبير" يهيمن عليه الخوف والهواجس الأمنية، مما يزيد من الشكوك تجاه السكان وتصرفاتهم الطبيعية. وأشار بكران إلى أن أغلب أبناء منطقة الشعر بمحافظة إب هم مغتربون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأميركية، وهو ما يعتبر في نظر الجماعة علامة اشتباه.

وأضاف بكران أن الكثير من المغتربين، خاصةً أولئك الذين عاشوا لسنوات طويلة في دول غربية، يعودون إلى مناطقهم دون إدراك للتغييرات التي أحدثها الحوثيون، وغالباً ما يكونون ضحايا للإعلام المضلل للجماعة، الذي يقدم صورة خادعة عن الحياة في مناطق الحوثيين. وأوضح أن هذا الإعلام يخفي الحقائق ويقلبها، مما يؤدي إلى وقوع المغتربين ضحايا لسوء الفهم والشكوك المتزايدة حولهم.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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