كاتب كويتي يشن هجوما لاذعا على هؤلاء ويصفهم بـ "القاذورات" - أخبار كلمتك

نشر الكاتب الكويتي أحمد الجارالله تغريدة عبر حسابه على اكس ، وصف فيها الحوثيين وحركة حماس بأنهم "القاذورات" التي ألحقت الضرر بأوطانهم وشعوبهم. وقال الجارالله إن هؤلاء "الفئران" يتبعون أسلوباً مشابهاً لما قام به تاجر المخدرات المدمر للاقتصاد، مشيراً إلى أن الحوثيين قد دخلوا "الجحور" هرباً من مواجهة العالم، وهي نفس الجحور التي لجأ إليها "تاجر المخدرات ولص البنوك الهالك حسن نصرالله."

وأكد الجارالله أن العالم العربي قد ابتُلي بمثل هؤلاء، مضيفاً أن الوقت قد حان لتأديب من تسببوا بالكوارث لشعوبهم ودمروا مدناً بأكملها. وتساءل عن مكان قادة حماس مثل يحيى السنوار وإسماعيل هنية، ووصف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بـ"عبد الهالك الحوثي."

واختتم الجارالله تغريدته بأن العقاب الإلهي قد حلّ على هؤلاء الذين أضروا بأوطانهم وأمتهم، مشدداً على أن العالم سيعاقب كل من تسبّب في الخراب والدمار.