النيابة العامة تصدر أمر قبض قهري بحق متهمين اعتدوا على مواطن وهددوه بالقتل(تفاصيل) - أخبار كلمتك

أصدرت النيابة العامة أمر قبض قهر بحق (ط.ال.ح)و(س.ع.ع) بتهمة التقطع والاعتداء والشروع بالقتل على المواطن انيس زين.

وبحسب وثيقة أمر القبض القهري " فقد اقدم المتهمين على التقطع للمجني عليه انيس زين واطلاق النار عليه وتهديده بالقتل ، حيث تم تعميم أمر القبض القهري لعملية الضبط لدى قائد الحزام الأمني وشرطة بئر فضل بعدن.

وذكرت مصادر خاصة : أن المشكلة تعود إلى اقدام المتهمين الاثنين وآخرون في الاعتداء والتهديد بالقتل بحق انيس زين على إثر بسطهم على أرضه تم إصدار أمر إزالة بها بعد أن تقدم انيس زين بشكوى ضد الباسطين عليها وهم ، كون الأرضية مملوكة لأنيس زين بحسب الوثائق الرسمية التي أصدر على إثرها أمر الإزالة.

واكدت " أن المتهمين وآخرين (اعوانهم) أقدموا على ذلك الاعتداء خلال تنفيذ عملية الإزالة بعد التقطع له خلال مغادرته موقع الإزالة.

على صعيد متصل " أوضح مدير عوائق مديرية دار سعد ح في اخبار منشورة سابقاً أن الإزالة تمت بإجراءات رسمية بحسب الوثائق ، المقدمة من المواطن انيس زين ، وان الطرف الآخر لا يمتلك اوراق ، وان الباسط قام بالبسط على ارضية انيس زين ، إضافة إلى امتداد البسط ليطال شارع رئيسي أمام الأرضية بحسب الوثائق المرفقة في هذا الخبر ، وتم تحديد ذلك عبر الاسقاط الجوي.

وبين " أنه خلال تنفيذ الإزالة تم إيقافها مؤقتاً لأجل الصلح بين الأطراف ، إلا أن الطرف الباسط لم يقدم على أي حلول ترضي المالك الفعلي للأرض ، مما أدى ذلك إلى استئناف عملية الإزالة.

الجدير ذكره " أن وحدة حماية الأراضي برفقة عوائق مديرية دار سعد ازالوا البناء والبسط يوم أمس الخميس الذي طال أرضية المواطن انيس زين بتوجيهات رسمية من مأمور دار سعد بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض.