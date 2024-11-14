ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

في تصريحات مثيرة للجدل، توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تطورات مهمة على الساحتين اليمنية والإيرانية والسورية.

وأكدت عبد اللطيف في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية أن الأنظار ستتجه نحو زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، في الفترة المقبلة، تزامنًا مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات أمنية في اليمن.

كما توقعت عبد اللطيف أن تشهد إيران فترة من الحزن والحداد بسبب وفاة شخصية دينية بارزة، مؤكدة أن هذا الحدث سيؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي والإجتماعي في إيران وسيقود البلاد إلى مرحلة جديدة.

وبشأن الأوضاع في سوريا، توقعت عبد اللطيف تعافي الليرة السورية وتقوية الدولة السورية، مؤكدة أن سوريا ستخرج من أزمتها وستشهد نهضة اقتصادية.