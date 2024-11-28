«الصحة العالمية»: العالم ينظر إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي ومكافحة سرطان الثدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن دول العالم ينظرون إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، وأيضا في مكافحة السرطان وخصوصا سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للمعهد القومي للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التطور الذي حدث في مجال مكافحة سرطان الثدي يعتبر إنجازا يقارن بالإنجاز الذي حققته مصر للتخلص من فيروس سي.

وأوضح أن هذه المبادرات الرئاسية نجحت بسبب وجود إرادة سياسية قوية ووجود دعم مادي، موضحا أن السرطان يصيب أعمارا صغيرة وهو ما نطلق عليه الوفيات المبكرة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أنه عندما يتوفى الأب أو الأم نتيجة الإصابة بالسرطان في سن صغيرة والذي كان من الطبيعي أن يعيش 20 سنة أخرى، فإن وفاته تتسبب في تشتت الأسرة وتفككها، وهو ما نطلق عليه الوفاة المبكرة مما يؤثر على المجتمع وعلى الأسرة، موضحا أن الاشتراك في هذه المبادرات يؤدي إلى الكشف المبكر وعلاج الأورام مبكرا.