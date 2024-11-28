سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الصحة العالمية»: العالم ينظر إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي ومكافحة سرطان الثدي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الصحة العالمية»: العالم ينظر إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي ومكافحة سرطان الثدي - أخبار كلمتك

«الصحة العالمية»: العالم ينظر إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي ومكافحة سرطان الثدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن دول العالم ينظرون إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، وأيضا في مكافحة السرطان وخصوصا سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للمعهد القومي للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التطور الذي حدث في مجال مكافحة سرطان الثدي يعتبر إنجازا يقارن بالإنجاز الذي حققته مصر للتخلص من فيروس سي.

وأوضح أن هذه المبادرات الرئاسية نجحت بسبب وجود إرادة سياسية قوية ووجود دعم مادي، موضحا أن السرطان يصيب أعمارا صغيرة وهو ما نطلق عليه الوفيات المبكرة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أنه عندما يتوفى الأب أو الأم نتيجة الإصابة بالسرطان في سن صغيرة والذي كان من الطبيعي أن يعيش 20 سنة أخرى، فإن وفاته تتسبب في تشتت الأسرة وتفككها، وهو ما نطلق عليه الوفاة المبكرة مما يؤثر على المجتمع وعلى الأسرة، موضحا أن الاشتراك في هذه المبادرات يؤدي إلى الكشف المبكر وعلاج الأورام مبكرا.

اقرأ أيضاً
الصحة العالمية: عام 2022 شهد إصابة 130 ألف سيدة بسرطان الثدي و53 ألف حالة وفاة

وزيرة التضامن تشارك في فعاليات مؤتمر «يوم التضامن الوردي» وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي

«التعليم العالي» تنظم حملة للكشف المُبكر عن سرطان الثدي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية حول "آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق