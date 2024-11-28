محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - سعر الذهب الآن.. استقرار «الأصفر» في مساء تعاملات اليوم 28نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - سعر الذهب الآن.. استقرار «الأصفر» في مساء تعاملات اليوم 28نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن جريمة مروعة تعرض لها هذا الشخص تحت غطاء المسيرة القرآنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن جريمة مروعة تعرض لها هذا الشخص تحت غطاء المسيرة القرآنية - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة مروعة تعرض لها هذا الشخص تحت غطاء المسيرة القرآنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص

كشف الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم عن جريمة سرقة مروعة تعرض لها الشيخ القبلي من محافظة ذمار، عبدالسلام البيحاني، في مدينة صعدة، التي تتفاخر بأنها "مركز المسيرة القرآنية" وتروج لنفسها كمثال للأمن والأمان.

وأوضح الكميم أن الشيخ البيحاني تعرض للخداع من قبل شخص يدعى فايز هاجس، الذي استدرجه إلى صعدة بحجة حل خلاف قبلي. وعند وصولهم إلى المدينة، تم إيهام البيحاني بحادث مزعوم تعرض له والد فايز، ما دفعه للذهاب معه إلى مستشفى السلام في صعدة.

وبعد وصولهم إلى المستشفى، اكتشف البيحاني أن لا وجود لأي حادث، وأن فايز قد خدعه لإبعاده عن السيارة التي كانت تحتوي على 100 ألف ريال سعودي، وجنبية ثمينة، بالإضافة إلى سلاحه الشخصي، الذي تم سرقته من قبل فايز وأخيه المدعو "معنى".

وأكد الكميم أن العصابة التي تقف وراء هذه الجريمة هي جزء من شبكة منظمة تعمل تحت تغطية من مشرفين حوثيين في صعدة، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث أصبحت متكررة في ظل الفوضى الأمنية التي يشهدها هذا المعقل الحوثي.

وأضاف الكميم أن هذه الحادثة تكشف عن الواقع المظلم في صعدة، حيث تتحول المحافظة إلى مركز للعصابات وقطاع الطرق الذين ينهبون ممتلكات الأبرياء تحت حماية الحوثيين.

وفي ختام تعليقه، أشار الكميم إلى أن ما حدث مع الشيخ البيحاني هو مجرد مثال على ما يعانيه اليمنيون من فوضى وجرائم على يد الميليشيا الحوثية، التي تواصل استغلال الثقة والطمع لفرض سيطرتها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير سابق: اليمن يحتاج إلى هذا الأمر أكثر من أي شئ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق