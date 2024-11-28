الرياضة - 08:22 - غلق باب التقديم اليوم.. موعد ورابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. بالتزامن مع اقتراب غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أن فترة التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025 التي بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 ستنتهي اليوم الخميس 28 نوفمبر، علما بأنه لن يتم قبول أي طلبات تُقدم بعد هذا الموعد، وبعدها سيتم إعلان النتائج للفائزين ولمن سيحق لهم زيارة الأراضي السعودية هذا العام.

موعد نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

وأوضحت الوزارة أن القرعة الإلكترونية ستُجرى منتصف ديسمبر المقبل من خلال بوابة الحج الموحدة، بحضور ممثلين من مختلف المحافظات، ويتم اختيار الحجاج وفق أعداد الطلبات المقدمة والعدد المسموح به للسفر، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وستُعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية.

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويمكن الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025 من خلال الدخول على هذا الرابط.