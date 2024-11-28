مشاهير العرب - بعد فقدان توأمها.. سالي عبد السلام تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر فقد الإعلامية سالي عبد السلام لـ توأمها الذى كانت تنتظره بفارغ الصبر منذ عامين، لتتصدر بعد ذلك التريند.

وفي وقت سابق كتبت سالي عبد السلام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا تعرب من خلاله عن حزنها الشديد لوفاة توأمها، وكتبت: «قدر الله وما شاء فعل، من كام يوم، وده بعد سنتين انتظار التؤام اللى كان نفسى فيهم أوى يا رب، سنتين صبر وأنت مفيش قدامك غير الصبر زى أى رزق، والحمد لله إن اختبارى كان فى الصبر وبس مش أكتر وكنت طالباها تيجى من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة».

وتابعت: «الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء، يارب فقدت أغلى ما ليا، واللى كان هيكون ليا، الحمد لله، قدرى الحمد لله، انا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم!!! كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت أوحش حاجة سمعتها فى حياتى (وهم لا يعلمون شيئاً).

وأعربت سالي عبد السلام، عن استيائها من إدعاء البعض أنها تمنع نفسها من الإنجاب لكي تحافظ على رشاقتها قائلة: «عشان كل حد بيضغط على اللى قدامه وفاكر إنه حقه وده لا يحق له عشان المفروض إنه قريب أو معتبر نفسه كدة ومش من أهله أصلاً ولا يحق له، ويحسسهم إن وراهم تارجت يا إما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع إنهم مش هيشيلوا أصلا ومحدش هيشيل غيرك».

وأضافت: «اوعى تقولى إنك حامل وخافى من العين وأى كلام فى الموضوع ده بالذات!!! أهه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العروسة بتخلف ده مش إنجاز، كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس، بس الرحمة الرحمة، كل اللى كتبت عنهم بينى وبينكم الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعولى كتير، راضية والحمد لله، بس بنهار وأنا بصلى ومش بطلب غير الثبات من ربنا، بس ليا بيتين فى الجنة، اخترت الآخرة والآبقى يا الله».