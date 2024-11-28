غزارة تهديفية في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بالنسخة الجديدة للبطولة الكبرى.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا غزارة تهديفية بعد إحراز عدد 67 هدفا.

وحقق أتلتيكو مدريد الاسباني أكبر فوز بالجولة الخامسة بعدما تخطي سبارتا براج خارج ملعبه بسداسية نظيفة ونفس الأمر بعدما حقق أتالانتا الفوز علي يونج بويز 6-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا



سبارتا براج 0-6 أتلتيكو مدريد

سلوفان براتيسلافا 2-3 ميلان

بايرن ميونخ 1-0 باريس سان جيرمان

برشلونة 3-0 بريست

مانشستر سيتي 3-3 فينورد

إنتر ميلان 1-0 لايبزيج

ليفركوزن 5-0 سالزبورج

سبورتنج لشبونة 1-5 أرسنال

يونج بويز 1-6 أتالانتا

النجم الأحمر 5-1 شتوتجارت

ستورم جراتس 1-0 جيرنا

أستون فيلا 0-0 يوفنتوس

موناكو 2-3 بنفيكا

آيندهوفن 3-2 شاختار

ليفربول 2-0 ريال مدريد

سيلتك 1-1 كلوب بروج

بولونيا 1-2 ليل

دينامو زغرب 0-3 دورتموند

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة



1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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