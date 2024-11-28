الأهلي يفاضل بين هذا الثلاثي لتدعيم دفاعه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - يسعى مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي للتعاقد مع أحد لاعبي الدوري المصري لتدعيم مركز الدفاع بالقلعة الحمراء بعد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بضرورة تدعيم هذا المركز بعد ظهور يوسف أيمن الذي تعاقد معه النادي الأهلي على سبيل الإعارة من الدحيل القطري بمستوى متراجع ولم يستطع اقناع مارسيل كولر بمستواه وكذلك الإصابه المتكررة للمغربي أشرف داري.

ويفاضل النادي الاهلي بين الثلاثي “مصطفى العش ومحمد إسماعيل لاعبا فريق زد ومحمد ربيعة لاعب سموحة” للتعاقد مع أحدهم في انتقالات يناير المقبلة لتدعيم خط الدفاع قبل المواجهات المهمة التي يرتبط بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو الافريقي او العالمي ككاس العالم للأندية 2025.

وكان مارسيل كولر قد طلب ضرورة تدعيم مركزي الدفاع والهجوم بالفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة وهي المراكز الذي يرى السويسري أنها تحتاج لتدعيم قوي خلال الفترة المقبلة.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

وكان النادي الأهلي فاز أمس الأول على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

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