الرياضة - 10:37 - «الفيدرالي الأمريكي» يحسم قرار الفائدة اليوم وسط أنظار الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - اجتماع البنك الفيدرالي.. يقرر البنك الفيدرالي اليوم، الخميس، سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويجتمع البنك الفيدرالي اليوم في اجتماعه الدوري قبل الأخير خلال العام الجاري لـ تحديد سعر الفائدة.

وتترقب الأسواق العالمية قرار البنك الفيدرالي بـ شأن سعر الفائدة في ظل تغيرات يشهدها العالم من تغيرات سياسية وتنعكس تلك التغيرات تباعا على السياسات النقدية في الولايات المتحدة «أكبر الاقتصاديات المؤثرة عالميا».

ويأتي اجتماع اليوم في خضم موجة من الأحداث السياسية اللافتة في الولايات المتحدة لما تشهده من صراع انتخابي محتدم بين مرشحين رئاسيين ينتمون لأكبر الأحزاب الأمريكية وهم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

وكان قد اتخذ البنك الفيدرالي في اجتماعه الماضي قرارا جريئا بـ شأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من توقع القرار الذي صرح به جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي في حالة وصول معدلات التضخم إلى مستويات متوازنة-فقد يلجأ البنك الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة، وهو ما قررته لجنة السياسات النقدية بـ البنك الفيدرالي في اجتماع تحديد سعر الفائدة الماضي، إلا أن القرار شكَّل مفاجأة داخل أوساط المال لأول مرة منذ أربعة أعوام، حيث كان من المتوقع أن يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة التيسير في نهاية اجتماعات البنك الدورية.

تخفيض سعر الفائدة

وصرح محافظ البنك الفيدرالي في تصريحات صحفية سابقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يُعدل عن اعتماد سياسة التشديد النقدي، وينتهج سياسة التيسير إذا ما حافظت نسبة التضخم على استقرار في ظل ما يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة من تحديات لازالت قائمة.

ويُتوقع أن يتضمن قرار البنك الفيدرالي اليوم تخفيضا جديدا لـ سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد التخفيض الأول في اجتماع البنك الماضي للمرة الأولى، وفقا لقراءة المؤشرات الاقتصادية وما لوح به أعضاء البنك الفيدرالي خلال مؤتمرات الإفصاح عن بيانات المستهلكين والتضخم الشهرية.