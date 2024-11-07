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الرياضة - 10:37 - عاجل.. وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:37 - عاجل.. وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - عاجل.. وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - رحل عن عالمنا اليوم الخميس محمد المصري، أحد أبطال القوات المسلحة والملقب بصائد الدبابات خلال حرب أكتوبر 1973.

وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73

وأعلن نجل شقيقته أحمد رمزي الشعراوي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وفاة محمد المصري، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله خالي محمد المصري، صائد الدبابات ربنا يرحمه ويغفر له فسيح جناته.

ويعد المصري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وكان من الجنود البواسل المتمرسين على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات.

وفي حديث آخير للراحل محمد المصري، كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في نصر أكتوبر، وأكد أنه قام بتدمير 27 دبابة من القوات الإسرائيلية، مختتما أنه تدرب عامين ونصف على تدمير الدبابات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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