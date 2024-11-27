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الكونفدرالية، الصفاقسي يسقط في ملعبه أمام شباب قسنطينة 0/1 - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، الصفاقسي يسقط في ملعبه أمام شباب قسنطينة 0/1 - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، الصفاقسي يسقط في ملعبه أمام شباب قسنطينة 0/1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - انتهت مباراة فريق الصفاقسي التونسي أمام ضيفه شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 0/1 للفريق الجزائري، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وجاء هدف شباب قسنطينة الجزائري في شباك الصفاقسي بالشوط الثاني.

 

واستضاف ملعب حمادي العقربي في رادس مباراة الصفاقسي وشباب قسنطينة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

تشكيل الصفاقسي لمباراة شباب قسنطينة 

ودخل الصفاقسي مباراة اليوم بتشكيل يضم الأسماء التالية:

حارس المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: ريان الدربالي - صالح الحرابي - محمد النصراوي - هشام بكار.

خط الوسط: فراس السكوحي - بيدرو ميجيل سا - بالا كونتي - أشرف الحباسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو - روبين هيباي.

ويلعب الصفاقسي وشباب قسنطينة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية، والتي تضم أيضا: سيمبا التنزاني وبرافو دو ماكيس الأنجولي.

ويسعى الصفاقسي لتحقيق انطلاقة قوية في هذه النسخة للبطولة التي يسعى لاستعادة لقبها.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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