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المدير الرياضي لـ الأخدود السعودي: أزور مصر قريبا لاتمام صفقة زيزو - أخبار كلمتك

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المدير الرياضي لـ الأخدود السعودي: أزور مصر قريبا لاتمام صفقة زيزو - أخبار كلمتك

المدير الرياضي لـ الأخدود السعودي: أزور مصر قريبا لاتمام صفقة زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقال نتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة.

وأكد حسن بن مرزوق في تصريحات لبرنامج ستاد المحور،  أن الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير، لكن ما نعلمه أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك.

وأضاف المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي:"نقدر الزمالك كثيرا، فالعلاقات بين الناديين قوية، لذلك نسلك الطرق القانونية مع مسؤولي الزمالك ونجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو".

وعن المقابل المادي لضم زيزو، رفض حسن بن مرزوق التعليق المبلغ المحدد لحسم الصفقة مؤكدا أن التواصل سيكون مع نادي الزمالك وأتمنى ارتداء اللاعب قميص الأخدود.

 

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ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

جلسة بين زيزو والزمالك لبحث تجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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