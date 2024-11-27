وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - استجاب وزير العمل محمد جبران، لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، ووجه مديرية عمل الجيزة، بسرعة توفير فرصة عمل له.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء كان الوزير جبران، قد إلتقى صُدفةَ في الشارع، بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفى "27 سنة"، من قرية الزيدية بمركز أوسيم، خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة، يوم الخميس الماضي، واستمع الوزير من المواطن عن ظروف معيشته، ووعده بتوفير وظيفة مناسبة له.

وفي استجابة سريعة استلم المواطن أمس الثلاثاء، عقد عمل في شركة" تك ميرج للمقاولات" بالشيخ زايد، مع التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وخلال استلام العقد توجه المواطن مصطفى طه بالشكر والتقدير إلى وزير العمل، مؤكدًا على أن ما حدث يوضح بشكل لا يدع مجالًا للشك احترام الحكومة للمواطن، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعامل معه بشكل لائق وكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.