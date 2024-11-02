الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس وخريطة الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

حالة التقلبات الجوية



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: حذرنا من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية خلال الأسبوع الجاري وتعد الأولى في خريف 2024.

موسم سقوط الأمطار

ولفتت إلي أن موسم الأمطار تأخر هذا الصيف ولكن مع تأثر طقس البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هطلت الأمطار على معظم انحاء البلاد، وكانت محافظة مطروح هي الأكثر تأثرا بالأمطار الغزيرة التي أدت الي تجمعات كبيرة من المياه.

حالة الطقس غدًا الأحد 3-11-2024 بمحافظة البحيرة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

مناطق سقوط الأمطار

وأشارت إلي امتداد الأمطار الي محافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، متوقعة استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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