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موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وكان النادي الأهلي فاز بالأمس على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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