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وزير الزراعة ومدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يبحثا آفاق التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة ومدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يبحثا آفاق التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الزراعة ومدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يبحثا آفاق التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:11 صباحاً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسفير بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي، وبحث معه افاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

استعرض «فاروق» جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء في العالم، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجية كما تقوم بتصدير الفائض عن احتياجات مواطنيها حوالى 400 سلعة إلى أكثر من 160 سوقا في العالم،

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء عن استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة حتى تحقق أهدافها وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء.

من جانبه، تناول المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المبادرات التي تتبناها المنظمة والتي تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بتعزيز الحلول المستدامة لتطوير القطاع الزراعي في الدول الأعضاء في المنظمة وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في العالم الإسلامي.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي، وكان قد ألقى أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، كما شارك في الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية، الإماراتية كما التقى فاروق ببعض نظرائه من وزراء الزراعة وكذلك مسئولي المنظمات الدولية المشاركين في القمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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