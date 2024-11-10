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صاحب أكبر فضيحة بالدوري الإسباني، معلومات عن نادي إلديسنى المنضم إليه نجل حكيم - أخبار كلمتك

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صاحب أكبر فضيحة بالدوري الإسباني، معلومات عن نادي إلديسنى المنضم إليه نجل حكيم - أخبار كلمتك

صاحب أكبر فضيحة بالدوري الإسباني، معلومات عن نادي إلديسنى المنضم إليه نجل حكيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - أعلن المطرب حكيم، عن انتقال نجله عمر إلى فريق إلدينسي الإسباني بشكل رسمي.

ونشر حكيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" يعلن فيه انتقال نجله عمر الذي كان يلعب في سويسرا إلى فريق إسباني.

وأضاف حكيم: "يسمّونه هناك غزال الملاعب.. مبارك يا غزال".

ونشر نجل حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بيانًا للشركة المسؤولة عن تسويقه تعلن انتقاله إلى نادي إلدينسي الإسباني.

وأشارت الشركة إلى أن عمر لعب، في وقت سابق، مع فريق نوفليدا الإسباني لمدة موسمين، وتم تصعيده للفريق الأول.

ويرتدي عمر حكيم القميص رقم 6 مع فريقه الجديد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا.

 

من هو فريق إلدينسي الإسباني؟

فريق إلدينسي هو فريق إسباني ونشأ عام 1921، ويلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، وواجه من قبل ريال مدريد في كأس الملك.

ويحتل فريق إلدينسي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا بعدما حصد 12 نقطة خلال 13 جولة هذا الموسم.

وخسر فريق إلدينسي في آخر مباراة له بدوري الدرجة الثانية الإسباني بنتيجة 3-2 أمام مضيفه غرناطة.

 

فضيحة فريق إلدينسي 

وكانت هناك فضيحة لفريق إلدينسي في عام 2017 عندما اعتقلت الشرطة الإسبانية مدير نادي إلدينسي لكرة القدم ومدرب الفريق واثنين من اللاعبين، ضمن تحقيق في شبهة تلاعب، بعد هزيمة الفريق 12-0 أمام الفريق الثاني لبرشلونة.

وقال وقتها، إيمانويل ميندي مدافع إلدينسي في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، إن مساعد المدرب فران رويز تحدث معه في الفندق قبل المباراة بشأن التلاعب.

وأوضح: "سألني عما إذا كنت سأشارك في هذا وعن المال الذي أريده. قال لي فران ذلك لأن المدرب لا يتحدث الإسبانية بطلاقة".

وأكد رويز الرواية لنفس المحطة الإذاعية، لكنه قال إنه كان ينقل تعليمات من المدرب دي بييرو، وأضاف: "كانت الأوامر تأتي من أعلى. من المدرب ولم أكن أعرف ماذا أفعل".

وتابع: "لم أقل شيئا على مقاعد البدلاء ولم أجر أي تبديل ولم أرسل أي لاعب للإحماء ثم استقلت من النادي".

وقال المهاجم الموريتاني شيخ سعد الذي كشف عن التلاعب عبر "تويتر": "12-صفر ليست نتيجة واقعية وكل شيء سيخرج إلى النور لاحقا".

كان سعد ضمن المستبدلين باللقاء، وقال للإذاعة إنه اكتشف الخطة من زميله ميندي، وأوضح أنه تم إبلاغه بأن كل لاعب سيحصل على 30 ألف يورو مقابل التلاعب في نتيجة المباراة.

وتابع سعد: "أخبرني المدرب أن أشارك كبديل وقلت له لا أريد اللعب، وبعد المباراة لكمت بعض زملائي".

وأكدت الهزيمة، وهي أكبر هزيمة في الدرجة الثالثة منذ عام 1992، هبوط إلدينسي، لكن في اليوم التالي أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباريات أخرى هذا الموسم، وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين الإيطاليين.

ولا توجد إشارة لتورط أي لاعب من الفريق الثاني لبرشلونة في مزاعم التلاعب.

وقال مدرب الفريق الأول لنادي برشلونة وقتها لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا: "هذا موقف حرج للغاية لكنه يخص إلدينسي فقط وليس للفريق الثاني لبرشلونة أي صلة بالأمر. أصبح ضحية من جديد للابتزاز. أنا سعيد بالتحقيق في الواقعة وأخذ الأمور بجدية".

تجارب اللاعبين المصريين في إسبانيا 

يشار إلى أن تجارب اللاعبين المصريين في الدوري الإسباني محدودة للغاية، وتتمثل في فترة قضاها أحمد حسام "ميدو" مع فريق سيلتا فيغو على سبيل الإعارة.

ولعب أيضًا المدافع عمرو طارق بقميص ريال بيتيس، ولكن التجربة لم تستمر سوى عدة أشهر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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