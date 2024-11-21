الرياضة - 07:59 - بعد قرار البنك المركزي المصري.. سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - تأثر سعر الدولار.. بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الدولار بمقدار طفيف خلال التعاملات الختامية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، فبعدما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بمنتصف التعاملات نحو 49.61 جنيه للشراء، سجل سعر الدولار خلال التعاملات الختامية نحو 49.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك كل ما يخص سعر الدولار في مصر، ويمكنكم متابعة كافة التحديثات من خلال الضغط على هذا الرابــــــط.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.64 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيه 49.64 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه 49.64 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.94 جنيه 49.84 جنيه

سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.65 جنيه للشراء، 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.