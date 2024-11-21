الرياضة - 07:59 - بعد قرار المركزي.. ما تأثير تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير بالبنوك؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - توقع مصرفيون، أن تبقي البنوك المصرية أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير دون تغيير، توافقاً مع قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة.

وواصل البنك المركزي المصري، اليوم، في اجتماعه السابع رحلة تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، للمرة الخامسة على التوالي، مع تلميحات في بيان السياسة النقدية إلى انتظار قراءات التضخم القادمة في الربع الأول من العام 2025، لفتح الحديث عن خفض الفائدة.

ويري مصرفيون، أن تظل شهادات الادخار ذات العائد المتدرج بسعر فائدة سنوي 30% مطروحه في بنكي «مصر والأهلي»، بالإضافة إلى شهادات الادخار بأجل سنة واحدة تحت عائد سنوي يبلغ 27%

وأوضح المصرفيون، أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ستدرس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة عبر تشكيلها لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم «الالكو» بدءا من يوم الأحد المقبل.

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شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

ويطرح البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي -، شهادات ادخار بأجل عام تحت مسمي «البلاتينية» بسعر فائدة 23% يمنح عائدها يومياً، وبفائدة 23.5% يصرف شهريا، وبسعر 27% يحصل عليه العميل بنهاية المدة.

كما يقدم البنك الأهلي المصري، لعملاءه شهادات ادخار بآجال 3 سنوات، البلاتينية ذات العائد المتدرج، بدوريتين لصرف العائد، كالتالي:

- عائد شهري بسعر فائدة 26% في السنة الأولي، 22% بالسنة الثانية، 18% في الثالثة.

- عائد سنوي بسعر فائدة 30% في السنة الأولي، 25% آخر السنة الثالثة، 20% بنهاية العام الثالث.

يبدأ شراء شهادات الادخار بآجال عام و3 أعوام في البنك الأهلي المصري ممن 1000 جنيه، كحد أدني يمكن مضاعفته بنفس المبلغ.

شهادات بنك مصر

في الجانب ذاته، يطرح بنك مصر شهادات ادخار لعملاء القطاع بآجال سنة و3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه.

ويتصدر قائمة شهادات ادخار بنك مصر، شهادة ادخار يمتد أجلها لعام واحد تعرف باسم، طلعت حرب السنوية، تعطي عائداً شهرياً ثابتاً تحت سعر فائدة 23.5%، وآخر بنهاية المدة بسعر فائدة 27%

ويترك بنك مصر للعميل عند شراء شهادات الادخار بأجل سنة تحديد دورية صرف العائد ما بين شهري أو سنوي.

وللعملاء من الباحثين عن ادخار طويل الأجل، يقدم بنك مصر لهذه الفئة شهادات ادخار بآجال تمتد لـ 3 سنوات تحت مسمي، طلعت حرب، بسعر شراء يبدأ من أول 1000 جنيه.

وتتدرج الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر الثلاثية وفقاً لدورية صرف العائد التي يحددها العميل كالتالي

- عائد شهري تصل فائدته إلى 26% خلال أشهر السنة الأولي، ثم إلى 22.5% في السنة الثانية، 19% بالسنة الثالثة.

- عائد ربع سنوي تبلغ فائدته 27% خلال العام الأول، 23% بالعام الثاني، 19% في العام الثالث.

- عائد سنوي يقدم بنهاية كل 12 شهرا من تاريخ الشراء، وتسعر فائدته عند 30% بنهاية السنة الأولي، 25% آخر السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة.

أسعار الفائدة على حساب التوفير

يصل أعلى سعر فائدة على حساب التوفير التقليدي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حالياً إلى 12.5%، فيما تقدم بنوك آخري فائدة خاصة على حسابات التوفير منها، المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث يقدمان حسابات توفير تبلغ فائدتها 30%، وفي بنكي القاهرة وسايب تسجل الفائدة 27%، وفي بنك البركة تصل إلى 26% شهري.