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الرياضة - 07:25 - أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:25 - أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:25 - أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أسعار السلع الأساسية.. ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بينما استقرت أسعار بعض السلع الأخرى مقارنة بآخر تحديثات تم رصدها، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار السلع الأساسية المتداولة في الأسواق

- سجل كيلو الأرز المعبأ سعر 34.06 جنيه.

- سجل كيلو السكر سعر 36.09 جنيه.

- سجل كيلو الفول المعبأ سعر 54.4 جنيه.

- سجل كيلو الدقيق المعبأ سعر 25.87 جنيه.

السلع الغذائية

- سجل لتر زيت عباد الشمس سعر 81.91 جنيه.

- سجل كيلو العدس المعبأ سعر 60.19 جنيه.

- سجل كيلو المكرونة المعبأة 31.1 جنيه.

- سجل البيض الأبيض سعر 6.21 جنيه للبيضة.

- سجل البيض البلدي سعر 6.41 جنيه للبيضة.

سعر البيض الأحمر سعر 6.14 جنيه للبيضة.

أسعار السلع في التموين

وحول أسعار السلع الأساسية في التموين، فلم يتم إجراء أي تحديث على أسعار المقررات التموينية لشهر نوفمبر، وجاءت أسعار السلع الأساسية في التموين لشهر نوفمبر 2024 كالآتي:

- سعر السكر وزن 1 كيلوجرام 12.60 جنيه.

- سعر الزيت الخليط 800 مللي 30 جنيهًا.

- سعر علبة مرقة الدجاج 6 جنيهات.

- سعر المكرونة وزن 800 جرام 15.5 جنيه.

السلع الغذائية

- سعر المكرونة وزن 400 جرام 7.75 جنيه.

- سعر العدس المجروش وزن 500 جرام 21 جنيهًا.

- سعر الفول وزن 500 جرام 9 جنيهات.

- سعر الدقيق (ورقي أو بلاستيك) وزن كيلوجرام 18 جنيهًا.

- سعر المسلى الصناعي وزن 800 جرام 36 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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