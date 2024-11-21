الرياضة - 07:25 - بعد تثبيت سعر الفائدة.. سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - سعر الذهب الآن.. تأثرت أسعار الذهب في الأسواق، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الذي قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وارتفع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة خلال التداولات المسائية، ليسجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3735 جنيهًا للبيع، و3710 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4240 جنيهًا عيار 22 3912.75 جنيه 3886.75 جنيه عيار 21 3735 جنيهًا 3710 جنيهًا عيار 18 3201.5 جنيه 3180 جنيهًا عيار 14 2490 جنيهًا 2473.25 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2120 جنيهًا عيار 9 1600.75 جنيه 1590 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 29880 جنيهًا 29680 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2665.48 دولار 2665.21 دولار

سعر الذهب الآن عيار 24

وسجل سعر الذهب الآن عيار 24 خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3735 جنيهًا للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2490 جنيهًا للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب الآن عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وجاء سعر الذهب الآن عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1590 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 29880 جنيهًا للبيع، و29680 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2665.48 دولار للبيع، و2665.21 دولار للشراء.