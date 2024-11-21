الرياضة - 12:17 - قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك العاملة بـ مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في البنوك العاملة بـ مصر، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي، بلغ نحو 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر، بلغ نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة، بلغ نحو 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك فيصل الإسلامي، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.