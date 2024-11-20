الرياضة - 09:19 - في الأسواق ومنافذ الحكومة.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، الموافق 20 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب، الأمر الذي انعكس على استقرار الأسعار.

أسعار اللحوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

- سجل سعر اللحوم الضأن نحو 520 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

- سجل كيلو العرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

- تتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من المفروم البلدي إلى 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

-سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

-بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكبدة نحو250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوحت الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.

سجل سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.