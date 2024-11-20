بعد حالات وفاة اللاعبين،"الرياضة"ووادي دجلة يبحثان تنفيذ دورات إسعافات أولية للمدربين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:45 مساءً - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع طارق راشد، رئيس مجلس ادارة نادي وادي دجلة الرياضي، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في تقديم دورات إسعافات أولية لمدربي فروع النادي وكذلك عدد من مراكز الشباب بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان هذه الخطوة تاتي فى إطار جهود الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الرياضية للتوعية بكافة متطلبات الرعاية الصحية والاسعافات الأولية الخاصة بإصابات الملاعب والتي يجري تنفيذها تحت إشراف كامل من اللجنة الطبية العليا لرعاية اللاعبين.



بعد حالات وفاة اللاعبين، تعاون بين الرياضة ووادي دجلة لتنفيذ دورات إسعافات أولية للمدربين

وتتضمن التدريبات ومجالات التوعية تأهيل المدربين للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث يمنح البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، المدربين والإداريين شهادة إسعافات أولية معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية، ما يمكنهم من مساعدة وإنقاذ الرياضيين عند الحاجة.

بعد حالات وفاة اللاعبين، تعاون بين الرياضة ووادي دجلة لتنفيذ دورات إسعافات أولية للمدربين

ومن المقرر أن تتضمن الدورات تدريبات حول الإسعافات الأولية الأساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع انعاش القلب والكسور, والنزيف والجروح، وخطوات نقل اللاعبين في حالات الطوارئ، والتي يتم تنفيذها في 5 محافظات هي: "القاهرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، ودمياط" بواقع دورتين كاملتين بكل محافظة ما يضمن توفير بيئة آمنة وفعالة للجميع".

بعد حالات وفاة اللاعبين، تعاون بين الرياضة ووادي دجلة لتنفيذ دورات إسعافات أولية للمدربين

وزير الرياضة يطمئن علي عضو مجلس الزمالك بعد حادث حريق منزله

فيما اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ على محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تعرضه لإصابات نتيجة حريق شب في منزله، ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك والفريق الطبي للاطمئنان على تطورات الحالة الصحية لـ محمد طارق.

وأعرب الوزير عن تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة عمله وأنشطته بشكل طبيعي.

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى

قال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر، إن شقيقه في حالة أفضل الآن وأنه خضع لعملية جراحية صباح اليوم.

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف الحالة الصحية لمحمد طارق

وأضاف أن محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده.

وتابع أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استنشق دخانًا كثيرًا بسبب الحريق، وتحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وكشف عن أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن الهاتف.

وتابع: “محمد كان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم ير من حوله بسبب الحريق الكبير والدخان الكثيف”.

مجلس الزمالك يزور محمد طارق

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق.

وواصل: “محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك، وغدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة”.

وقال إن: محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة.

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