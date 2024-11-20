الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيها للبيع، 3680 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4228.5 جنيه للبيع، 4205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3876.25 جنيه للبيع، 3855.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3700 جنيها للبيع، 3680 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3171.5 جنيه للبيع، 3154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2466.75 جنيه للبيع، 2453.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2114.25 جنيه للبيع، 2102.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1585.75 جنيه للبيع، 1577.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه اليوم نحو 29600 جنيها للبيع، 29440 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2638.49 جنيها للبيع، 2638.22 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

حالة من عدم الاستقرار تضرب سعر الذهب والدولار الآن في مصر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:53 - اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق