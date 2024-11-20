الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيها للبيع، 3680 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4228.5 جنيه للبيع، 4205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3876.25 جنيه للبيع، 3855.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3700 جنيها للبيع، 3680 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3171.5 جنيه للبيع، 3154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2466.75 جنيه للبيع، 2453.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2114.25 جنيه للبيع، 2102.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1585.75 جنيه للبيع، 1577.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه اليوم نحو 29600 جنيها للبيع، 29440 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2638.49 جنيها للبيع، 2638.22 جنيه للشراء.