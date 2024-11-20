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الرياضة - 07:39 - الضأن بـ 400 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:39 - الضأن بـ 400 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:39 - الضأن بـ 400 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:39 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار اللحوم في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 20-11-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر اللحوم في محال الجزارة اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 270 و 300 جنيه بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 و400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و368 جنيهًا

سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم في وزارة التموين

سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

منافذ وزارة الزراعة

سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 260 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو السجق نحو 260 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة 200 جنيه

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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