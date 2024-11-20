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الرياضة - 04:25 - ترامب يرشح رجل الأعمال الملياردير هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:25 - ترامب يرشح رجل الأعمال الملياردير هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:25 - ترامب يرشح رجل الأعمال الملياردير هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:25 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة.

وقال ترامب حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"، إنه سيتولى ملف التجارة والتعريفات الجمركية".

وبحسب القناة فإن لوتنيك، وهو من مواليد ضواحي لونج آيلاند في مدينة نيويورك وله خلفية في التجارة والعقارات، كان أحد أبرز مؤيدي ترامب في وول ستريت، حيث استضاف فعاليات لجمع التبرعات للحملة الانتخابية لترامب وروج لسياساته في وسائل الإعلام.

وحاليا هو الرئيس المشارك للفريق الانتقالي لترامب، وكان ينظر إليه منذ أسابيع باعتباره مرشحا محتملا لمنصب في إدارة ترامب، بما في ذلك وزارة الخزانة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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