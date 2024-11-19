الزمالك يكشف حقيقة طلب جوميز رحيل سيف الدين الجزيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - كشف مسئولو نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وقال مسئولو الزمالك: النادي في طريقه لتجديد عقد سيف الدين الجزيري موسمين، وبالتالي ما يتردد عن طلب جوميز رحيله غير صحيح واللاعب مستمر مع الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

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