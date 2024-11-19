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مرزوق علي: العمل الجماعي أحد أسباب نجاح الجودو المصري ومسيرتنا مستمرة - أخبار كلمتك

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مرزوق علي: العمل الجماعي أحد أسباب نجاح الجودو المصري ومسيرتنا مستمرة - أخبار كلمتك

مرزوق علي: العمل الجماعي أحد أسباب نجاح الجودو المصري ومسيرتنا مستمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - الجودو، كشف مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن العمل الجماعي هو أحد أسرار نجاح الجودو المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأن لا وجود لسياسة القرارات الفردية، التي أصابت اللعبة بالشلل في عهود سابقة.

وأوضح مرزوق، أن قائمته في الانتخابات المقبلة تضم عناصر وكوادر رياضية تمتلك الكفاءة والإصرار على النجاح، وسيكون لهم تأثير قوي على جميع المستويات الفنية والإدارية.

توزيع المهام

وأكد مرزوق علي، أنه سيتم توزيع الملفات المختلفة على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتخابات، وسيكون كل عضوا داخل المجلس مسئولا مسئولية كاملة عن أحد الملفات، وهو ما سيساهم في تحسين العمل وإنجاز العديد من المهمات في أوقات قصيرة.

وأضاف مرزوق، أنه حريص على التشاور مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشكل مستمر في مختلف القضايا والملفات، وأن الجميع هدفه المصلحة العامة، وان نفس السياسة ستستمر طوال فترة تواجده في الاتحاد المصري للجودو.

دعم الجمعية العمومية

ويحظى مرزوق بدعم كبير وتأييد من جانب الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، في ظل التطور غير المسبوق للجودو المصري على المستوى الإداري والفني، والنتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال الـ3 سنوات الأخيرة وهي فترة ولايته.

قائمة مرزوق علي في انتخابات الجودو

وتضم قائمة مرزوق علي في انتخابات الجودو كل من:
الرئيس: مرزوق علي

الأعضاء: اللواء طارق عز الدين – اللواء خالد المعتز – العميد عمر مكرم – الدكتور أحمد صبرة – الأستاذ فوزي الهلباوي – الأستاذ هشام الجمل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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