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القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا مشتركًا بإحدى القواعد المصرية (صور) - أخبار كلمتك

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القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا مشتركًا بإحدى القواعد المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا مشتركًا بإحدى القواعد المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبًا جويًا مشتركًا على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية، كذلك التدريب على التزود بالوقود فى الجو، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى احترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

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يأتى التدريب فى ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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