سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اقتصادية قناة السويس تروج لفرص الاستثمار الألماني في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اقتصادية قناة السويس تروج لفرص الاستثمار الألماني في مصر - أخبار كلمتك

اقتصادية قناة السويس تروج لفرص الاستثمار الألماني في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:45 مساءً -  شاركت  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الألمانية، وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية.

فريق عمل المنطقة الاقتصادية 

وشكلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فريق عمل للترويج لفرص الاستثمار في مصر لتشجيع رجال الأعمال الألمان للاستثمار فى مصر. 

حيث رافق الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين. 

وتم عقد لقاء مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، والذي أشاد برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.

كما تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركات ألمانية تعمل في مجال الألياف والدراجات والمعادن لإنتاج الحديد المختزل، بالإضافة إلى عشاء عمل على شرف الوزير بحضور ٢٢ شركة ألمانية. 

حيث تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي والضريبي، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.

 

ومن المتوقع عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي 18 و19 فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، حيث سيتم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية في هذا الصدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ندوة عن "مستقبل الصحافة في ظل التحديات التكنولوجية" بـ"إعلام عين شمس" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق