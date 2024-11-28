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رابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة للموسم الجديد - أخبار كلمتك

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رابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة للموسم الجديد - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة للموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - كشفت رابطة الأندية عن موعد انطلاق منافسات  كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للنسخة الجديدة 2024- 2025 يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكانت الرابطة أجرت قرعة البطولة الجديدة التي ستنطلق قريبا، والتي أسفرت عن المجموعات كالتالي:

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الأولي: الزمالك ـ سموحة ـ مودرن سبورت ـ بتروجت ـ الجونة

الثانية: المصري ـ سيراميكا ـ زد ـ البنك الأهلي ـ غزل المحلة.

الثالثة: الأهلي ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ فاركو.

الرابعة: بيراميدز ـ الاتحاد السكندري ـ الاسماعيلي ـ حرس الحدود

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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