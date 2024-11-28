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تبدأ بإرسال وحدات خاصة، مجلة أمريكية تكشف عن أول حرب يخطط لها ترامب - أخبار كلمتك

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تبدأ بإرسال وحدات خاصة، مجلة أمريكية تكشف عن أول حرب يخطط لها ترامب - أخبار كلمتك

تبدأ بإرسال وحدات خاصة، مجلة أمريكية تكشف عن أول حرب يخطط لها ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يدرس غزو المكسيك عسكريا لمحاربة عصابات المخدرات هناك.

فريق ترامب يناقش تنفيذ غزو عسكري لدولة المكسكيك

وحسب ما نقلت مجلة "رولينج ستون" الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ المطلعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يناقش إمكانية القيام بـغزو عسكري للمكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.

 

ووفق ما كتبت المجلة، أعرب أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، بمن فيهم المرشحان لمنصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية، عن تأييد علني لفكرة استخدام القوات الأمريكية في المكسيك.

إدارة ترامب تنظر خيارات الحرب القادمة في أراضي المكسيك

وقالت مصادر المتحدثة، إنه يجري حاليا النظر في خيارات مختلفة، التي تبدأ من الغزو الخفيف لدولة المكسيك باستخدام القوات الخاصة للقضاء على زعماء الكارتلات، وصولا للغارات الجوية ضد البنية التحتية لعصابات المخدرات.

 

وأيد المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، السيناتور ماركو روبيو، فكرة إرسال وحدات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك، مشترطا التعاون مع الحكومة المكسيكية وتنسيق العمل مع قوات الجيش والشرطة هناك.

 

وأشارت المجلة، إلى أن ترامب خلال أحاديث خاصة، يعتزم مطالبة حكومة المكسيك بوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة، وإلا فإنه سيرسل قوات أمريكية إلى هذه الدولة.

ترامب ينوي فرض رسوم جمركية على البضائع 

وكان ترامب قد شدد على أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وردَّت السلطات المكسيكية بالقول، إنها سترد بطريقة متوازية، وإن عواقب الحرب التجارية ستكون سلبية على الاقتصاد الأمريكي.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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