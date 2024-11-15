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الرياضة - 08:54 - تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - تشكيل منتخب مصر المتوقع.. يحل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا، اليوم الجمعة، على نظيره الرأس الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، اليوم الجمعة، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

منتخب مصر يضمن بطاقة كأس أمم إفريقيا 2025

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن، ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

منتخب مصر

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة، قبل الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة الرأس الأخضر اليوم

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي

1- منتخب مصر 12 نقطة.

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع على النحو التالي

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر
في حراسة المرمى محمد عواد
في خط الدفاع محمد حمدي حسام عبد المجيد أحمد رمضان بيكهام أحمد عيد
في خط الوسط إبراهيم عادل نبيل عماد دونجا أو أحمد نبيل كوكا حمدي فتحي مصطفى فتحي
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر مصطفى محمد أو أسامة فيصل
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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