تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - تعادل منتخب بوركينا فاسو مع منتخب السنغال سلبيا بالشوط الأول علي ملعب 26 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

بوركينا فاسو مع منتخب السنغال

وتعد المباراة ذات أهمية كبيرة للطرفين في مشوارهما نحو التأهل للبطولة القارية.

ويأمل كل منتخب في تحقيق النقاط الثلاث لتقوية موقفه في المجموعة.

تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين يظهر توازنًا نسبيًا، حيث تقابل الفريقان في 4 مناسبات سابقة، فاز منتخب السنغال في مرة واحدة، بينما انتهت 3 مباريات بينهما بالتعادل.

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