الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - سعر الذهب عيار 21.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بقيمة 20 جنيهًا، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 3575 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب عيار 21 في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب عيار 24

- 4085.75 جنيه للبيع.

- 4057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3745.25 جنيه للبيع.

- 3719 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3575 جنيهًا للبيع.

- 3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3064.25 جنيه للبيع.

- 3042.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2383.25 جنيه للبيع.

- 2366.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2042.75 جنيه للبيع.

- 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1532.25 جنيه للبيع.

- 1521.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- 28600 جنيهًا للبيع.

- 28400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2574.83 دولار للبيع.

- 2574.56 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4085.75 جنيه 4057.25 جنيه عيار 22 3745.25 جنيه 3719 جنيهًا عيار 21 3575 جنيهًا 3550 جنيهًا عيار 18 3064.25 جنيه 3042.75 جنيه عيار 14 2383.25 جنيه 2366.75 جنيه عيار 12 2042.75 جنيه 2028.5 جنيه عيار 9 1532.25 جنيه 1521.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 28600 جنيهًا 28400 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2574.83 دولار 2574.56 دولار