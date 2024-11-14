الرياضة - 08:30 - مصطفى بكري: هناك محاولة لشيطنة وتشويه مؤسسات الدولة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاني خلال الفترة السابقة من ترويج بعض الشائعات من بعض المغرضين، بهدف إسقاط الدولة المصرية، لافتاً إلى أن حرب الشائعات ضد مصر لا تتوقف.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن المغرضين يريدون هدم الدولة المصرية لحساب تيارات نعلمها جيداً، والإساءة إلى مؤسساتها الوطنية القومية، موضحاً أن سبب الحرب ضد الجيش الوطني الشريف الغرض منه إسقاط الجيش لمواقفه الوطنية القومية في العديد من القضايا.

وأوضح أن هناك محاولات لشيطنة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والمغرضين والخونة والمتآمرين لن يصلوا إلى أهدافهم لأن الشعب المصري واعي ويتصدى لتلك الأهداف المغرضة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشعب المصري لديه ثقة في القائد الوطني الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلم جيداً أن الرئيس السيسي لديه مشروع وطني يريد تحقيقه