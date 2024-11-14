وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن قميص الفريق - أخبار كلمتك

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن قميص الفريق - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:30 - مصطفى بكري: هناك محاولة لشيطنة وتشويه مؤسسات الدولة الوطنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:30 - مصطفى بكري: هناك محاولة لشيطنة وتشويه مؤسسات الدولة الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - مصطفى بكري: هناك محاولة لشيطنة وتشويه مؤسسات الدولة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاني خلال الفترة السابقة من ترويج بعض الشائعات من بعض المغرضين، بهدف إسقاط الدولة المصرية، لافتاً إلى أن حرب الشائعات ضد مصر لا تتوقف.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن المغرضين يريدون هدم الدولة المصرية لحساب تيارات نعلمها جيداً، والإساءة إلى مؤسساتها الوطنية القومية، موضحاً أن سبب الحرب ضد الجيش الوطني الشريف الغرض منه إسقاط الجيش لمواقفه الوطنية القومية في العديد من القضايا.

وأوضح أن هناك محاولات لشيطنة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والمغرضين والخونة والمتآمرين لن يصلوا إلى أهدافهم لأن الشعب المصري واعي ويتصدى لتلك الأهداف المغرضة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشعب المصري لديه ثقة في القائد الوطني الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلم جيداً أن الرئيس السيسي لديه مشروع وطني يريد تحقيقه

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الناشئين يواجه اليوم الجزائر في ثاني مبارياته بتصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق