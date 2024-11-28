لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. غدا انطلاق أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. غدا انطلاق أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة - أخبار كلمتك

بعد قرار الأهلي، غرامة إمام عاشور ثاني أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

بعد قرار الأهلي، غرامة إمام عاشور ثاني أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

ميلان يعلن رسميا تجديد عقد نجمه حتى 2029 - أخبار كلمتك

ميلان يعلن رسميا تجديد عقد نجمه حتى 2029 - أخبار كلمتك

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك، مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك، مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية لصد هجوم هيئة تحرير الشام على حلب - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية لصد هجوم هيئة تحرير الشام على حلب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

العروبة يعود للانتصارات ويفوز على الفيحاء 0/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العروبة يعود للانتصارات ويفوز على الفيحاء 0/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

العروبة يعود للانتصارات ويفوز على الفيحاء 0/1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - نجح فريق العروبة في وضع حد لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق العروبة انتصارا ثمينا ومتأخرا بنتيجة (1-0) على مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر لمسابقة دوري روشن.

أهداف مباراة العروبة والفيحاء وحالة الطرد وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وتقمص الغاني إيمانويل بواتينج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 90، قبل أن تتضاعف معاناة الفيحاء.

ولعب الفيحاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأوروجواياني رينزو لوبيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد العروبة، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و7 هزائم، إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير) مؤقتا.

فوز الخلود على الأخدود

نجح فريق الخلود في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل السبعة الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزا ثمينا ومتأخرًا بنتيجة 2-1 على مضيفه الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر لبطولة دوري روشن.

وبادر الخلود بالتسجيل من خلال ميزياني ماوليدا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، غير أن النيجيري سافوار جودوين منح التعادل للأخدود في الدقيقة 62.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، أحرز بسام آل أريني هدف الفوز الثمين للخلود في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الخلود، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الأخدود، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فوز ليفربول وخماسية النجم الأحمر، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق