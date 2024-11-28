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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - تستقبل الفنانة حنان سليمان، غدا الجمعة واجب العزاء في شقيقها الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان، بمسجد الكويتي بزهراء المعادي، ومن المنتظر حضور عدد من نجوم الفن لمساندة زميلتهم في هذا الظرف الصعب.

حنان سليم

أحدث أعمال الفنانة حنان سليمان

تستعد الفنانة حنان سليمان لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، وهو من بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.

وينتمي مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا.

ويشار أن مسلسل وتقابل حبيب، يسجل التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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