مشاهير العرب - بعد طرح البوستر الرسمي.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه»عن البوستر الدعائي الرسمي للعمل، وذلك استعدادًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، بطولة كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب عدد من نجوم الفن، أبرزهم: دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

قصة فيلم «الهنا اللي أنا فيه»

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين هو يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

موعد عرض فيلم «الهنا اللي أنا فيه»

وحول مواعيد العرض من المقرر عرض فيلم «الهنا اللي أنا فيه» يوم 18 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير بدور العرض السينمائي نظرا لتمتع أبطاله بقاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويشار أن مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز وتم عرضه في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

شارك في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، عدد من نجوم الفن أبرزهم شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.