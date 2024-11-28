مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - حنان سليمان.. كشفت الفنانة حنان سليمان، عن وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت حنان سليمان: «توفى إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي».

أحدث أعمال الفنانة حنان سليمان

تستعد الفنانة حنان سليمان للمشاركة في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، وهو من بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.

وينتمي مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا.

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب، يسجل التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».