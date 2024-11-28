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مشاهير العرب - حمادة هلال يتلقى عزاء والد زوجته بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حمادة هلال يتلقى عزاء والد زوجته بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حمادة هلال يتلقى عزاء والد زوجته بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - تستقبل أسرة زوجة الفنان حمادة هلال عزاء والدهم المقام حاليا بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وكان الفنان حمادة هلال أول الحاضرين في عزاء حماه الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، وكان قد شيع جثمان الفقيد بالأمس من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن للوقوف بجانب الفنان حمادة هلال الذي تأثر برحيله حيث كان يعتبره والده الثاني.

وكان من أبرز الحضور في جنازة حما الفنانحمادة هلال: محمد لطفي، هبة مجدي، أحمد عصام، الإعلامية بوسي شلبي، عماد زيادة، المنشد الديني مصطفى عاطف وآخرين.

وفاة حما حمادة هلال

في وقت سابق، نعى الفنان حمادة هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».

آخر أعمال حماده هلال

وتعد آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن حمادة هلال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ياريت أهالينا ما ربونا»، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات خلال الفترة المقبلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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