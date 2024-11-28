بدون راحة، المصري يبدأ تدريباته استعدادًا لبيراميدز في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - أنهى الفريق الأول للكرة في النادي المصري أولى تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق بيراميدز بالدوري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.



وجاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس كاملة أمام فريق انيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، ثم خضعت تلك المجموعة لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للإرهاق

وخاض باقي اللاعبين مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

يستعد فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاءهما من مواجهة كل منهما بالجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز والمصري بالدوري

ويلتقي فريق النادي المصري نظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريقا بيراميدز والمصري المركزين الثاني والثالث علي الترتيب بجدول الدوري المصري بنفس الرصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف لصالح الفريق السماوي

مباراة بيراميدز وساجرادا

واكتسح فريق نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي بخماسية مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وساجرادا

وأحرز خماسية فريق بيراميدز إبراهيم عادل هدفين في الدقيقة 17 و73 ومحمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 49 وماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 77 واحمد عادل قطة في الدقيقة 89.

وأحرز هدف ساجرادا كاتشي في الدقيقة 92.

مباراة المصري وإنيمبا

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا علي فريق إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة المصري وإنيمبا

وأحرز هدفي النادي المصري محمود حمادة في الدقيقة 5 و75.

وجاء هدف المصري الاول من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك في الدقيقة الخامسة

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